20 روبية باكستانية إلى جنيه مصري

تحويل PKR إلى EGP بسعر الصرف الحقيقي

٢٠ pkr
٢٫١٧ egp

1.00000 PKR = 0.10873 EGP

Mid-market exchange rate at 19:08
تتبع سعر الصرف
Wise

40+ currencies in one account

Trustpilot logoTrustpilot stars rating

Loading

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867451.073389.22341.465481.648190.963318.7316
1GBP1.152811.2373102.8571.689411.900031.110521.5937
1USD0.93170.808211183.131.36541.535630.897517.4523
1INR0.01120780.009722260.012029410.01642490.01847260.01079630.20994

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية باكستانية إلى جنيه مصري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار PKR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و EGP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل PKR الحالي إلى EGP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Pakistani rupees

PKR إلى USD

PKR إلى EUR

PKR إلى INR

PKR إلى GBP

PKR إلى AED

PKR إلى CAD

PKR إلى SAR

PKR إلى TRY

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل Pakistani Rupee / جنيه مصري
1 PKR0.10873 EGP
5 PKR0.54363 EGP
10 PKR1.08726 EGP
20 PKR2.17452 EGP
50 PKR5.43630 EGP
100 PKR10.87260 EGP
250 PKR27.18150 EGP
500 PKR54.36300 EGP
1000 PKR108.72600 EGP
2000 PKR217.45200 EGP
5000 PKR543.63000 EGP
10000 PKR1087.26000 EGP
معدلات التحويل جنيه مصري / Pakistani Rupee
1 EGP9.19741 PKR
5 EGP45.98705 PKR
10 EGP91.97410 PKR
20 EGP183.94820 PKR
50 EGP459.87050 PKR
100 EGP919.74100 PKR
250 EGP2299.35250 PKR
500 EGP4598.70500 PKR
1000 EGP9197.41000 PKR
2000 EGP18394.82000 PKR
5000 EGP45987.05000 PKR
10000 EGP91974.10000 PKR