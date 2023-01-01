10 آلاف بيزو فلبيني إلى كتزال غواتيمالي

تحويل PHP إلى GTQ بسعر الصرف الحقيقي

10000 php
1399.28 gtq

1.00000 PHP = 0.13993 GTQ

Mid-market exchange rate at 00:33
تتبع سعر الصرف
Wise

A cheaper way to shop online internationally

Trustpilot logoTrustpilot stars rating

Loading

أعلى العملات

 USDCADEURAUDGBPKRWJPYCNY
1USD11.366450.932251.535270.8085051310.67149.5857.30125
1CAD0.73182310.6822261.123550.591683959.179109.475.34323
1EUR1.07271.4657911.646890.86731405.96160.467.83205
1AUD0.651350.8900370.60720610.52662853.70597.43224.75567

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو فلبيني إلى كتزال غواتيمالي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار PHP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و GTQ في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل PHP الحالي إلى GTQ وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Philippine pesos

PHP إلى USD

PHP إلى CAD

PHP إلى EUR

PHP إلى AUD

PHP إلى GBP

PHP إلى KRW

PHP إلى JPY

PHP إلى CNY

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل Philippine Peso / Guatemalan Quetzal
1 PHP0.13993 GTQ
5 PHP0.69964 GTQ
10 PHP1.39928 GTQ
20 PHP2.79856 GTQ
50 PHP6.99640 GTQ
100 PHP13.99280 GTQ
250 PHP34.98200 GTQ
500 PHP69.96400 GTQ
1000 PHP139.92800 GTQ
2000 PHP279.85600 GTQ
5000 PHP699.64000 GTQ
10000 PHP1399.28000 GTQ
معدلات التحويل Guatemalan Quetzal / Philippine Peso
1 GTQ7.14652 PHP
5 GTQ35.73260 PHP
10 GTQ71.46520 PHP
20 GTQ142.93040 PHP
50 GTQ357.32600 PHP
100 GTQ714.65200 PHP
250 GTQ1786.63000 PHP
500 GTQ3573.26000 PHP
1000 GTQ7146.52000 PHP
2000 GTQ14293.04000 PHP
5000 GTQ35732.60000 PHP
10000 GTQ71465.20000 PHP