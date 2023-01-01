500 بيزو فلبيني إلى كتزال غواتيمالي

تحويل PHP إلى GTQ بسعر الصرف الحقيقي

٥٠٠ php
٦٩٫٩٧ gtq

1.00000 PHP = 0.13993 GTQ

Mid-market exchange rate at 00:34
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أعلى العملات

 USDCADEURAUDGBPKRWJPYCNY
1USD11.366450.93231.535390.8085051310.67149.5757.30125
1CAD0.73182310.6822891.123630.591683959.179109.4625.34323
1EUR1.07261.4656511.646860.86721405.82160.4357.83132
1AUD0.65130.8899690.60721610.52658853.63997.41824.7553

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو فلبيني إلى كتزال غواتيمالي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار PHP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و GTQ في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل PHP الحالي إلى GTQ وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Philippine pesos

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PHP إلى CNY

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل Philippine Peso / Guatemalan Quetzal
1 PHP0.13993 GTQ
5 PHP0.69965 GTQ
10 PHP1.39930 GTQ
20 PHP2.79860 GTQ
50 PHP6.99650 GTQ
100 PHP13.99300 GTQ
250 PHP34.98250 GTQ
500 PHP69.96500 GTQ
1000 PHP139.93000 GTQ
2000 PHP279.86000 GTQ
5000 PHP699.65000 GTQ
10000 PHP1399.30000 GTQ
معدلات التحويل Guatemalan Quetzal / Philippine Peso
1 GTQ7.14644 PHP
5 GTQ35.73220 PHP
10 GTQ71.46440 PHP
20 GTQ142.92880 PHP
50 GTQ357.32200 PHP
100 GTQ714.64400 PHP
250 GTQ1786.61000 PHP
500 GTQ3573.22000 PHP
1000 GTQ7146.44000 PHP
2000 GTQ14292.88000 PHP
5000 GTQ35732.20000 PHP
10000 GTQ71464.40000 PHP