1 كينا بابوا غينيا الجديدة إلى دولار نيوزيلندي

تحويل PGK إلى NZD بسعر الصرف الحقيقي

١ pgk
٠٫٤٥ nzd

1.00000 PGK = 0.44958 NZD

Mid-market exchange rate at 23:01
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.866951.072889.20331.465551.648180.9646518.7309
1GBP1.1534711.23755102.9021.690621.901291.1126921.6074
1USD0.932150.808048183.151.36611.536330.8991517.4598
1INR0.01121030.009717960.012026510.01642930.01847670.01081360.20998

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كينا بابوا غينيا الجديدة إلى دولار نيوزيلندي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار PGK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و NZD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل PGK الحالي إلى NZD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for بابوا كينا غينيا الجديدة

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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plane
معدلات التحويل Papua New Guinean Kina / دولار نيوزيلندي
1 PGK0.44958 NZD
5 PGK2.24790 NZD
10 PGK4.49579 NZD
20 PGK8.99158 NZD
50 PGK22.47895 NZD
100 PGK44.95790 NZD
250 PGK112.39475 NZD
500 PGK224.78950 NZD
1000 PGK449.57900 NZD
2000 PGK899.15800 NZD
5000 PGK2247.89500 NZD
10000 PGK4495.79000 NZD
معدلات التحويل دولار نيوزيلندي / Papua New Guinean Kina
1 NZD2.22430 PGK
5 NZD11.12150 PGK
10 NZD22.24300 PGK
20 NZD44.48600 PGK
50 NZD111.21500 PGK
100 NZD222.43000 PGK
250 NZD556.07500 PGK
500 NZD1112.15000 PGK
1000 NZD2224.30000 PGK
2000 NZD4448.60000 PGK
5000 NZD11121.50000 PGK
10000 NZD22243.00000 PGK