10 آلاف سول بيروفي إلى منات تركمانستاني

تحويل PEN إلى TMT بسعر الصرف الحقيقي

١٠٬٠٠٠ pen
٩٬٣٢٠٫٦٢ tmt

1.00000 PEN = 0.93206 TMT

Mid-market exchange rate at 21:24
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.866951.072989.21161.465741.649350.964518.7318
1GBP1.1534711.23755102.9021.690681.902461.1125221.6064
1USD0.932050.808048183.151.366151.537280.89917.459
1INR0.01120930.009717960.012026510.01642990.0184880.01081180.20997

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل سول بيروفي إلى منات تركمانستاني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار PEN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TMT في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل PEN الحالي إلى TMT وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Peruvian Nuevo Sol / Turkmenistani Manat
1 PEN0.93206 TMT
5 PEN4.66031 TMT
10 PEN9.32062 TMT
20 PEN18.64124 TMT
50 PEN46.60310 TMT
100 PEN93.20620 TMT
250 PEN233.01550 TMT
500 PEN466.03100 TMT
1000 PEN932.06200 TMT
2000 PEN1864.12400 TMT
5000 PEN4660.31000 TMT
10000 PEN9320.62000 TMT
معدلات التحويل Turkmenistani Manat / Peruvian Nuevo Sol
1 TMT1.07289 PEN
5 TMT5.36445 PEN
10 TMT10.72890 PEN
20 TMT21.45780 PEN
50 TMT53.64450 PEN
100 TMT107.28900 PEN
250 TMT268.22250 PEN
500 TMT536.44500 PEN
1000 TMT1072.89000 PEN
2000 TMT2145.78000 PEN
5000 TMT5364.45000 PEN
10000 TMT10728.90000 PEN