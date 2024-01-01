50 منات تركمانستاني إلى سول بيروفي

تحويل TMT إلى PEN بسعر الصرف الحقيقي

50 tmt
52.72 pen

1.000 TMT = 1.054 PEN

Mid-market exchange rate at 08:31
تتبع سعر الصرف
Wise

Spend abroad without hidden fees

Loading

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR1٠٫٨٥٥١٫٠٩٣٩٠٫٤١٫٤٧٢١٫٦٥٢٠٫٩٥٨١٨٫٣٦٤
1 GBP١٫١٧1١٫٢٧٨١٠٥٫٧٨٧١٫٧٢٣١٫٩٣٣١٫١٢١٢١٫٤٩
1 USD٠٫٩١٥٠٫٧٨٢1٨٢٫٧٤٦١٫٣٤٨١٫٥١٢٠٫٨٧٦١٦٫٨٠٩
1 INR٠٫٠١١٠٫٠٠٩٠٫٠١٢1٠٫٠١٦٠٫٠١٨٠٫٠١١٠٫٢٠٣

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل منات تركمانستاني إلى سول بيروفي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار TMT في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و PEN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل TMT الحالي إلى PEN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for مانات تركماني

TMT إلى USD

TMT إلى EUR

TMT إلى GBP

TMT إلى INR

TMT إلى JPY

TMT إلى RUB

TMT إلى AUD

TMT إلى ZAR

Change Converter source currency

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise

Download Our Currency Converter App

Features our users love:
  • Free and ad-free.
  • Track live exchange rates.
  • Compare the best money transfer providers.
See how rates have changed over the last day or the last 500. Add currencies you use often — or just want to keep an eye on — to your favourites for easy access. Pounds, dollars, pesos galore.
Download from the Apple App StoreDownload from the Google Play Store
Currency Converter is an exchange rate information and news app only and not a currency trading platform. The information shown there does not constitute financial advice.
معدلات التحويل Turkmenistani Manat / Peruvian Nuevo Sol
1 TMT١٫٠٥٤٣٦ PEN
5 TMT٥٫٢٧١٨٠ PEN
10 TMT١٠٫٥٤٣٦٠ PEN
20 TMT٢١٫٠٨٧٢٠ PEN
50 TMT٥٢٫٧١٨٠٠ PEN
100 TMT١٠٥٫٤٣٦٠٠ PEN
250 TMT٢٦٣٫٥٩٠٠٠ PEN
500 TMT٥٢٧٫١٨٠٠٠ PEN
1000 TMT١٬٠٥٤٫٣٦٠٠٠ PEN
2000 TMT٢٬١٠٨٫٧٢٠٠٠ PEN
5000 TMT٥٬٢٧١٫٨٠٠٠٠ PEN
10000 TMT١٠٬٥٤٣٫٦٠٠٠٠ PEN
معدلات التحويل Peruvian Nuevo Sol / Turkmenistani Manat
1 PEN٠٫٩٤٨٤٥ TMT
5 PEN٤٫٧٤٢٢٢ TMT
10 PEN٩٫٤٨٤٤٥ TMT
20 PEN١٨٫٩٦٨٩٠ TMT
50 PEN٤٧٫٤٢٢٢٥ TMT
100 PEN٩٤٫٨٤٤٥٠ TMT
250 PEN٢٣٧٫١١١٢٥ TMT
500 PEN٤٧٤٫٢٢٢٥٠ TMT
1000 PEN٩٤٨٫٤٤٥٠٠ TMT
2000 PEN١٬٨٩٦٫٨٩٠٠٠ TMT
5000 PEN٤٬٧٤٢٫٢٢٥٠٠ TMT
10000 PEN٩٬٤٨٤٫٤٥٠٠٠ TMT