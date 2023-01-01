روبية نيبالية إلى كرونة سويدية

تحويل NPR إلى SEK بسعر الصرف الحقيقي

1000 npr
84.13 sek

1.00000 NPR = 0.08413 SEK

متوسط سعر صرف السوق عند 0:30 UTC
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NPR إلى SEK مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 NPR → 0 SEK
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86751.065588.30811.436351.663670.964518.3612
1GBP1.1527411.22825101.7971.655741.917791.1118221.1658
1USD0.938550.814166182.87951.348051.56140.9052517.2325
1INR0.0113240.00982350.012065710.01626520.01883940.01092250.207922

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية نيبالية إلى كرونة سويدية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار NPR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و SEK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل NPR الحالي إلى SEK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Nepalese rupee

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NPR إلى GBP

NPR إلى INR

NPR إلى JPY

NPR إلى RUB

NPR إلى AUD

NPR إلى ZAR

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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plane
معدلات التحويل Nepalese Rupee / الكرونا السويدية
1 NPR0.08413 SEK
5 NPR0.42064 SEK
10 NPR0.84129 SEK
20 NPR1.68257 SEK
50 NPR4.20643 SEK
100 NPR8.41286 SEK
250 NPR21.03215 SEK
500 NPR42.06430 SEK
1000 NPR84.12860 SEK
2000 NPR168.25720 SEK
5000 NPR420.64300 SEK
10000 NPR841.28600 SEK
معدلات التحويل الكرونا السويدية / Nepalese Rupee
1 SEK11.88660 NPR
5 SEK59.43300 NPR
10 SEK118.86600 NPR
20 SEK237.73200 NPR
50 SEK594.33000 NPR
100 SEK1188.66000 NPR
250 SEK2971.65000 NPR
500 SEK5943.30000 NPR
1000 SEK11886.60000 NPR
2000 SEK23773.20000 NPR
5000 SEK59433.00000 NPR
10000 SEK118866.00000 NPR