روبية نيبالية إلى ريال سعودي

تحويل NPR إلى SAR بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ npr
٢٨٫٢١ sar

1.00000 NPR = 0.02821 SAR

متوسط سعر صرف السوق عند 0:29 UTC
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NPR إلى SAR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 NPR → 0 SAR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867451.0655588.31231.436361.663490.964518.3625
1GBP1.152811.2284101.8091.655881.917731.1118821.1689
1USD0.93850.814067182.87951.3481.561160.905117.2329
1INR0.01132350.00982230.012065710.01626460.01883650.01092070.207927

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية نيبالية إلى ريال سعودي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار NPR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و SAR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل NPR الحالي إلى SAR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Nepalese rupee

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NPR إلى GBP

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NPR إلى JPY

NPR إلى RUB

NPR إلى AUD

NPR إلى ZAR

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Nepalese Rupee / ريال سعودي
1 NPR0.02821 SAR
5 NPR0.14106 SAR
10 NPR0.28211 SAR
20 NPR0.56423 SAR
50 NPR1.41057 SAR
100 NPR2.82114 SAR
250 NPR7.05285 SAR
500 NPR14.10570 SAR
1000 NPR28.21140 SAR
2000 NPR56.42280 SAR
5000 NPR141.05700 SAR
10000 NPR282.11400 SAR
معدلات التحويل ريال سعودي / Nepalese Rupee
1 SAR35.44670 NPR
5 SAR177.23350 NPR
10 SAR354.46700 NPR
20 SAR708.93400 NPR
50 SAR1772.33500 NPR
100 SAR3544.67000 NPR
250 SAR8861.67500 NPR
500 SAR17723.35000 NPR
1000 SAR35446.70000 NPR
2000 SAR70893.40000 NPR
5000 SAR177233.50000 NPR
10000 SAR354467.00000 NPR