روبية نيبالية إلى سول بيروفي
تحويل NPR إلى PEN بسعر الصرف الحقيقي
حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.
كيفية تحويل روبية نيبالية إلى سول بيروفي
- 1
أدخل المبلغ الخاص بك
اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.
- 2
اختر عملاتك
انقر على القائمة المنسدلة لاختيار NPR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و PEN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.
- 3
هذا هو
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل NPR الحالي إلى PEN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
Top currency pairings for Nepalese rupee
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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.
|معدلات التحويل Peruvian Nuevo Sol / Nepalese Rupee
|1 PEN
|35.53960 NPR
|5 PEN
|177.69800 NPR
|10 PEN
|355.39600 NPR
|20 PEN
|710.79200 NPR
|50 PEN
|1776.98000 NPR
|100 PEN
|3553.96000 NPR
|250 PEN
|8884.90000 NPR
|500 PEN
|17769.80000 NPR
|1000 PEN
|35539.60000 NPR
|2000 PEN
|71079.20000 NPR
|5000 PEN
|177698.00000 NPR
|10000 PEN
|355396.00000 NPR