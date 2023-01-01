روبية نيبالية إلى سول بيروفي

تحويل NPR إلى PEN بسعر الصرف الحقيقي

1000 npr
28.14 pen

1.00000 NPR = 0.02814 PEN

متوسط سعر صرف السوق عند 22:10 UTC
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NPR إلى PEN مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 NPR → 0 PEN
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867451.0655588.31231.436361.663490.964518.3625
1GBP1.152811.2284101.8091.655881.917731.1118821.1689
1USD0.93850.814067182.87951.3481.561160.905117.2329
1INR0.01132350.00982230.012065710.01626460.01883650.01092070.207927

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية نيبالية إلى سول بيروفي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار NPR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و PEN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل NPR الحالي إلى PEN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Nepalese rupee

NPR إلى USD

NPR إلى EUR

NPR إلى GBP

NPR إلى INR

NPR إلى JPY

NPR إلى RUB

NPR إلى AUD

NPR إلى ZAR

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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plane
معدلات التحويل Nepalese Rupee / Peruvian Nuevo Sol
1 NPR0.02814 PEN
5 NPR0.14069 PEN
10 NPR0.28138 PEN
20 NPR0.56275 PEN
50 NPR1.40688 PEN
100 NPR2.81376 PEN
250 NPR7.03440 PEN
500 NPR14.06880 PEN
1000 NPR28.13760 PEN
2000 NPR56.27520 PEN
5000 NPR140.68800 PEN
10000 NPR281.37600 PEN
معدلات التحويل Peruvian Nuevo Sol / Nepalese Rupee
1 PEN35.53960 NPR
5 PEN177.69800 NPR
10 PEN355.39600 NPR
20 PEN710.79200 NPR
50 PEN1776.98000 NPR
100 PEN3553.96000 NPR
250 PEN8884.90000 NPR
500 PEN17769.80000 NPR
1000 PEN35539.60000 NPR
2000 PEN71079.20000 NPR
5000 PEN177698.00000 NPR
10000 PEN355396.00000 NPR