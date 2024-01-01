1 روبية نيبالية إلى سول بيروفي

تحويل NPR إلى PEN بسعر الصرف الحقيقي

1 npr
0.03 pen

₨1.000 NPR = S/.0.02799 PEN

Mid-market exchange rate at 07:12
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NPR إلى PEN مخطط التحويل

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سعر الصرف الفعلي

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8481.11393.3461.5121.6550.94721.685
1 GBP1.17911.312110.0531.7831.9511.11725.566
1 USD0.8990.762183.8731.3591.4870.85119.484
1 INR0.0110.0090.01210.0160.0180.010.232

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية نيبالية إلى سول بيروفي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار NPR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و PEN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل NPR الحالي إلى PEN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Nepalese rupee

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Nepalese Rupee / Peruvian Nuevo Sol
1 NPR٠٫٠٢٧٩٩ PEN
5 NPR٠٫١٣٩٩٧ PEN
10 NPR٠٫٢٧٩٩٤ PEN
20 NPR٠٫٥٥٩٨٨ PEN
50 NPR١٫٣٩٩٦٩ PEN
100 NPR٢٫٧٩٩٣٨ PEN
250 NPR٦٫٩٩٨٤٥ PEN
500 NPR١٣٫٩٩٦٩٠ PEN
1000 NPR٢٧٫٩٩٣٨٠ PEN
2000 NPR٥٥٫٩٨٧٦٠ PEN
5000 NPR١٣٩٫٩٦٩٠٠ PEN
10000 NPR٢٧٩٫٩٣٨٠٠ PEN
معدلات التحويل Peruvian Nuevo Sol / Nepalese Rupee
1 PEN٣٥٫٧٢٢٢٠ NPR
5 PEN١٧٨٫٦١١٠٠ NPR
10 PEN٣٥٧٫٢٢٢٠٠ NPR
20 PEN٧١٤٫٤٤٤٠٠ NPR
50 PEN١٬٧٨٦٫١١٠٠٠ NPR
100 PEN٣٬٥٧٢٫٢٢٠٠٠ NPR
250 PEN٨٬٩٣٠٫٥٥٠٠٠ NPR
500 PEN١٧٬٨٦١٫١٠٠٠٠ NPR
1000 PEN٣٥٬٧٢٢٫٢٠٠٠٠ NPR
2000 PEN٧١٬٤٤٤٫٤٠٠٠٠ NPR
5000 PEN١٧٨٬٦١١٫٠٠٠٠٠ NPR
10000 PEN٣٥٧٬٢٢٢٫٠٠٠٠٠ NPR