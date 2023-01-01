روبية نيبالية إلى كيات ميانماري

تحويل NPR إلى MMK بسعر الصرف الحقيقي

1000 npr
15795.40 mmk

1.00000 NPR = 15.79540 MMK

متوسط سعر صرف السوق عند 13:4 UTC
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NPR إلى MMK مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 NPR → 0 MMK
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86741.065588.30811.436351.663670.964418.3619
1GBP1.1528711.22835101.8051.655881.917951.1118321.1683
1USD0.938550.8141182.87951.348051.56140.905217.2331
1INR0.0113240.00982270.012065710.01626520.01883940.01092190.20793

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية نيبالية إلى كيات ميانماري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار NPR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MMK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل NPR الحالي إلى MMK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Nepalese rupee

NPR إلى USD

NPR إلى EUR

NPR إلى GBP

NPR إلى INR

NPR إلى JPY

NPR إلى RUB

NPR إلى AUD

NPR إلى ZAR

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Nepalese Rupee / Myanma Kyat
1 NPR15.79540 MMK
5 NPR78.97700 MMK
10 NPR157.95400 MMK
20 NPR315.90800 MMK
50 NPR789.77000 MMK
100 NPR1579.54000 MMK
250 NPR3948.85000 MMK
500 NPR7897.70000 MMK
1000 NPR15795.40000 MMK
2000 NPR31590.80000 MMK
5000 NPR78977.00000 MMK
10000 NPR157954.00000 MMK
معدلات التحويل Myanma Kyat / Nepalese Rupee
1 MMK0.06331 NPR
5 MMK0.31655 NPR
10 MMK0.63310 NPR
20 MMK1.26619 NPR
50 MMK3.16548 NPR
100 MMK6.33095 NPR
250 MMK15.82738 NPR
500 MMK31.65475 NPR
1000 MMK63.30950 NPR
2000 MMK126.61900 NPR
5000 MMK316.54750 NPR
10000 MMK633.09500 NPR