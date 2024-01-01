100 كيات ميانماري إلى روبية نيبالية

تحويل MMK إلى NPR بسعر الصرف الحقيقي

100 mmk
6.31 npr

1.00000 MMK = 0.06308 NPR

Mid-market exchange rate at 20:53
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أعلى العملات

 USDTHBCADEURAUDZARGBPCNY
1 USD135.8591.3560.92261.5324519.11180.7902957.19675
1 THB0.02788710.03781480.02572720.04273540.5329710.0220390.200696
1 CAD0.73746326.444710.6803481.1301314.09420.5828145.30734
1 EUR1.0839538.86941.4698411.661120.71620.8565557.80092

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كيات ميانماري إلى روبية نيبالية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MMK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و NPR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MMK الحالي إلى NPR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for مينما كياتس

MMK إلى USD

MMK إلى THB

MMK إلى CAD

MMK إلى EUR

MMK إلى AUD

MMK إلى ZAR

MMK إلى CNY

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Myanma Kyat / Nepalese Rupee
1 MMK0.06308 NPR
5 MMK0.31539 NPR
10 MMK0.63078 NPR
20 MMK1.26157 NPR
50 MMK3.15392 NPR
100 MMK6.30785 NPR
250 MMK15.76962 NPR
500 MMK31.53925 NPR
1000 MMK63.07850 NPR
2000 MMK126.15700 NPR
5000 MMK315.39250 NPR
10000 MMK630.78500 NPR
معدلات التحويل Nepalese Rupee / Myanma Kyat
1 NPR15.85330 MMK
5 NPR79.26650 MMK
10 NPR158.53300 MMK
20 NPR317.06600 MMK
50 NPR792.66500 MMK
100 NPR1585.33000 MMK
250 NPR3963.32500 MMK
500 NPR7926.65000 MMK
1000 NPR15853.30000 MMK
2000 NPR31706.60000 MMK
5000 NPR79266.50000 MMK
10000 NPR158533.00000 MMK