روبية نيبالية إلى لاري جورجي

تحويل NPR إلى GEL بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ npr
٢٠٫٢٣ gel

1.00000 NPR = 0.02023 GEL

متوسط سعر صرف السوق عند 0:23 UTC
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NPR إلى GEL مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 NPR → 0 GEL
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86731.065688.31641.436221.663050.9644518.3578
1GBP1.15311.22865101.831.655971.917521.1120121.1668
1USD0.938450.813901182.87951.34781.560670.9050517.2277
1INR0.01132290.00982030.012065710.01626220.01883060.01092010.207864

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية نيبالية إلى لاري جورجي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار NPR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و GEL في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل NPR الحالي إلى GEL وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Nepalese rupee

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NPR إلى EUR

NPR إلى GBP

NPR إلى INR

NPR إلى JPY

NPR إلى RUB

NPR إلى AUD

NPR إلى ZAR

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Nepalese Rupee / لاري جورجي
1 NPR0.02023 GEL
5 NPR0.10116 GEL
10 NPR0.20232 GEL
20 NPR0.40465 GEL
50 NPR1.01162 GEL
100 NPR2.02323 GEL
250 NPR5.05808 GEL
500 NPR10.11615 GEL
1000 NPR20.23230 GEL
2000 NPR40.46460 GEL
5000 NPR101.16150 GEL
10000 NPR202.32300 GEL
معدلات التحويل لاري جورجي / Nepalese Rupee
1 GEL49.42580 NPR
5 GEL247.12900 NPR
10 GEL494.25800 NPR
20 GEL988.51600 NPR
50 GEL2471.29000 NPR
100 GEL4942.58000 NPR
250 GEL12356.45000 NPR
500 GEL24712.90000 NPR
1000 GEL49425.80000 NPR
2000 GEL98851.60000 NPR
5000 GEL247129.00000 NPR
10000 GEL494258.00000 NPR