Nepal rupisinden Gürcistan larisine

Reel döviz kuru ile NPR → GEL çevirin

1.000 npr
19,89 gel

1.00000 NPR = 0.01989 GEL

15:47 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8555351.0764589.36531.452511.651880.9475618.376
1 GBP1.1688611.25825104.4581.697821.930871.1075621.4795
1 USD0.928950.794755183.01851.349351.534570.8802517.0709
1 INR0.011190.009573220.012045510.01625360.01848460.01060310.205628

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Nepal rupisinden Gürcistan larisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak NPR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak GEL seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut NPR → GEL kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Nepal rupisi için en iyi döviz çiftleri

NPR → USD

NPR → EUR

NPR → GBP

NPR → INR

NPR → JPY

NPR → RUB

NPR → AUD

NPR → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Nepal Rupisi / Gürcistan Larisi
1 NPR0.01989 GEL
5 NPR0.09946 GEL
10 NPR0.19892 GEL
20 NPR0.39784 GEL
50 NPR0.99460 GEL
100 NPR1.98919 GEL
250 NPR4.97297 GEL
500 NPR9.94595 GEL
1000 NPR19.89190 GEL
2000 NPR39.78380 GEL
5000 NPR99.45950 GEL
10000 NPR198.91900 GEL
Çevrim kurları Gürcistan Larisi / Nepal Rupisi
1 GEL50.27170 NPR
5 GEL251.35850 NPR
10 GEL502.71700 NPR
20 GEL1005.43400 NPR
50 GEL2513.58500 NPR
100 GEL5027.17000 NPR
250 GEL12567.92500 NPR
500 GEL25135.85000 NPR
1000 GEL50271.70000 NPR
2000 GEL100543.40000 NPR
5000 GEL251358.50000 NPR
10000 GEL502717.00000 NPR