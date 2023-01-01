100 Nepal rupisinden Gürcistan larisine

Reel döviz kuru ile NPR → GEL çevirin

100 npr
2,01 gel

1.00000 NPR = 0.02011 GEL

20:59 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
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NPR → GEL çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 NPR → 0 GEL
Reel piyasa kuru

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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86641.057587.80951.435931.643740.9674518.4173
1GBP1.154211.2204101.3361.657121.896951.1166321.2544
1USD0.94560.819403183.0351.357851.554360.9149517.4159
1INR0.01138830.009868170.012043110.01635270.01871940.01101880.209742

Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Nepal rupisinden Gürcistan larisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak NPR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak GEL seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut NPR → GEL kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Nepal rupisi

NPR → USD

NPR → EUR

NPR → GBP

NPR → INR

NPR → JPY

NPR → RUB

NPR → AUD

NPR → ZAR

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plane
Çevrim kurları Nepal Rupisi / Gürcistan Larisi
1 NPR0.02011 GEL
5 NPR0.10054 GEL
10 NPR0.20109 GEL
20 NPR0.40218 GEL
50 NPR1.00544 GEL
100 NPR2.01088 GEL
250 NPR5.02720 GEL
500 NPR10.05440 GEL
1000 NPR20.10880 GEL
2000 NPR40.21760 GEL
5000 NPR100.54400 GEL
10000 NPR201.08800 GEL
Çevrim kurları Gürcistan Larisi / Nepal Rupisi
1 GEL49.72940 NPR
5 GEL248.64700 NPR
10 GEL497.29400 NPR
20 GEL994.58800 NPR
50 GEL2486.47000 NPR
100 GEL4972.94000 NPR
250 GEL12432.35000 NPR
500 GEL24864.70000 NPR
1000 GEL49729.40000 NPR
2000 GEL99458.80000 NPR
5000 GEL248647.00000 NPR
10000 GEL497294.00000 NPR