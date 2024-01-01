50 Gürcistan larisinden Nepal rupisine

Reel döviz kuru ile GEL → NPR çevirin

50 gel
2.469,38 npr

1,000₾ GEL = 49,39₨ NPR

01:53 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
Döviz kurunu takip edin

Bu para birimleri arasında para gönderemiyoruz

Bunun üzerinde çalışıyoruz. Haber almak için kaydolun ve en kısa zamanda size haber verelim.

Mümkün olduğunda bildirim alın

Loading

1 GEL → NPRSon 30 günSon 90 gün
Yüksek49,667550,0086
Düşük47,767646,5856
Ortalama49,085348,3942
Değişim3.39%-0.92%
Tüm geçmişi görüntüleyin

1 GEL → NPR istatistikleri

GEL → NPR kurunun performansı son 30 günde en yüksek 49,6675, en düşük 47,7676 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 49,0853 oldu. GEL → NPR kurundaki değişiklik 3.39 değerindeydi.

GEL → NPR kurunun performansı son 90 günde en yüksek 50,0086, en düşük 46,5856 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 48,3942 oldu. GEL → NPR kurundaki değişiklik -0.92 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8421,08390,6281,4961,6570,94920,234
1 GBP1,18711,285107,5711,7751,9671,12724,017
1 USD0,9240,778183,6941,3811,5310,87718,686
1 INR0,0110,0090,01210,0170,0180,010,223

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Gürcistan larisinden Nepal rupisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak GEL ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak NPR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut GEL → NPR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Gürcistan larisi için en iyi döviz çiftleri

GEL → USD

GEL → EUR

GEL → GBP

GEL → INR

GEL → JPY

GEL → RUB

GEL → AUD

GEL → ZAR

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Gürcistan Larisi / Nepal Rupisi
1 GEL49,38750 NPR
5 GEL246,93750 NPR
10 GEL493,87500 NPR
20 GEL987,75000 NPR
50 GEL2.469,37500 NPR
100 GEL4.938,75000 NPR
250 GEL12.346,87500 NPR
500 GEL24.693,75000 NPR
1000 GEL49.387,50000 NPR
2000 GEL98.775,00000 NPR
5000 GEL246.937,50000 NPR
10000 GEL493.875,00000 NPR
Çevrim kurları Nepal Rupisi / Gürcistan Larisi
1 NPR0,02025 GEL
5 NPR0,10124 GEL
10 NPR0,20248 GEL
20 NPR0,40496 GEL
50 NPR1,01240 GEL
100 NPR2,02480 GEL
250 NPR5,06200 GEL
500 NPR10,12400 GEL
1000 NPR20,24800 GEL
2000 NPR40,49600 GEL
5000 NPR101,24000 GEL
10000 NPR202,48000 GEL