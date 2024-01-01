ألف متكال موزمبيقي إلى دولار ترينيداد وتوباغو

تحويل MZN إلى TTD بسعر الصرف الحقيقي

1,000 mzn
105.52 ttd

1.00000 MZN = 0.10552 TTD

Mid-market exchange rate at 01:55
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.856331.0838589.79991.469971.662090.95788518.4412
1 GBP1.1677711.2657104.8671.716611.940961.1185921.5353
1 USD0.92260.790077182.85271.356251.533510.8837517.0145
1 INR0.01113590.009535920.012069610.01636940.01850880.01066650.205358

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل متكال موزمبيقي إلى دولار ترينيداد وتوباغو

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MZN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TTD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MZN الحالي إلى TTD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل ميثامبيكان / دولار ترينيداد وتوباغو
1 MZN0.10552 TTD
5 MZN0.52760 TTD
10 MZN1.05519 TTD
20 MZN2.11038 TTD
50 MZN5.27595 TTD
100 MZN10.55190 TTD
250 MZN26.37975 TTD
500 MZN52.75950 TTD
1000 MZN105.51900 TTD
2000 MZN211.03800 TTD
5000 MZN527.59500 TTD
10000 MZN1055.19000 TTD
معدلات التحويل دولار ترينيداد وتوباغو / ميثامبيكان
1 TTD9.47699 MZN
5 TTD47.38495 MZN
10 TTD94.76990 MZN
20 TTD189.53980 MZN
50 TTD473.84950 MZN
100 TTD947.69900 MZN
250 TTD2369.24750 MZN
500 TTD4738.49500 MZN
1000 TTD9476.99000 MZN
2000 TTD18953.98000 MZN
5000 TTD47384.95000 MZN
10000 TTD94769.90000 MZN