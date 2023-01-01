متكال موزمبيقي إلى ريال سعودي

تحويل MZN إلى SAR بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ mzn
٥٨٫٧٦ sar

1.00000 MZN = 0.05876 SAR

متوسط سعر صرف السوق عند 23:15 UTC
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MZN إلى SAR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MZN → 0 SAR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86731.066188.62171.436731.661630.9645518.3633
1GBP1.15311.22915102.1761.656461.915761.1121321.1717
1USD0.9380.81357183.1271.347651.55860.9047517.2247
1INR0.01128390.009787080.012029810.01621190.01874970.01088390.207209

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل متكال موزمبيقي إلى ريال سعودي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MZN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و SAR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MZN الحالي إلى SAR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل ميثامبيكان / ريال سعودي
1 MZN0.05876 SAR
5 MZN0.29380 SAR
10 MZN0.58761 SAR
20 MZN1.17522 SAR
50 MZN2.93804 SAR
100 MZN5.87608 SAR
250 MZN14.69020 SAR
500 MZN29.38040 SAR
1000 MZN58.76080 SAR
2000 MZN117.52160 SAR
5000 MZN293.80400 SAR
10000 MZN587.60800 SAR
معدلات التحويل ريال سعودي / ميثامبيكان
1 SAR17.01820 MZN
5 SAR85.09100 MZN
10 SAR170.18200 MZN
20 SAR340.36400 MZN
50 SAR850.91000 MZN
100 SAR1701.82000 MZN
250 SAR4254.55000 MZN
500 SAR8509.10000 MZN
1000 SAR17018.20000 MZN
2000 SAR34036.40000 MZN
5000 SAR85091.00000 MZN
10000 SAR170182.00000 MZN