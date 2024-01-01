20 متكال موزمبيقي إلى ريال سعودي

تحويل MZN إلى SAR بسعر الصرف الحقيقي

20 mzn
1.17 sar

1.00000 MZN = 0.05855 SAR

Mid-market exchange rate at 01:48
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8563951.084189.82121.470091.661460.95803518.4441
1 GBP1.1676911.26585104.881.716561.941.1186821.5363
1 USD0.922450.789983182.85321.356051.532570.8837517.0133
1 INR0.01113320.009534730.012069510.01636690.01849740.01066650.205343

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل متكال موزمبيقي إلى ريال سعودي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MZN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و SAR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MZN الحالي إلى SAR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل ميثامبيكان / ريال سعودي
1 MZN0.05855 SAR
5 MZN0.29273 SAR
10 MZN0.58546 SAR
20 MZN1.17093 SAR
50 MZN2.92732 SAR
100 MZN5.85464 SAR
250 MZN14.63660 SAR
500 MZN29.27320 SAR
1000 MZN58.54640 SAR
2000 MZN117.09280 SAR
5000 MZN292.73200 SAR
10000 MZN585.46400 SAR
معدلات التحويل ريال سعودي / ميثامبيكان
1 SAR17.08050 MZN
5 SAR85.40250 MZN
10 SAR170.80500 MZN
20 SAR341.61000 MZN
50 SAR854.02500 MZN
100 SAR1708.05000 MZN
250 SAR4270.12500 MZN
500 SAR8540.25000 MZN
1000 SAR17080.50000 MZN
2000 SAR34161.00000 MZN
5000 SAR85402.50000 MZN
10000 SAR170805.00000 MZN