متكال موزمبيقي إلى دولار فيجي

تحويل MZN إلى FJD بسعر الصرف الحقيقي

1000 mzn
35.53 fjd

1.00000 MZN = 0.03553 FJD

متوسط سعر صرف السوق عند 23:7 UTC
تتبع سعر الصرف
A cheaper way to shop online internationally

MZN إلى FJD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MZN → 0 FJD
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86731.066188.62171.436781.661760.964518.363
1GBP1.15311.2292102.181.656591.915981.1120721.1724
1USD0.9380.813537183.1271.34771.558720.904817.2245
1INR0.01128390.009786680.012029810.01621250.01875110.01088460.207207

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل متكال موزمبيقي إلى دولار فيجي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MZN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و FJD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MZN الحالي إلى FJD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for موزمبيقي ميتاليك

MZN إلى USD

MZN إلى EUR

MZN إلى GBP

MZN إلى INR

MZN إلى JPY

MZN إلى RUB

MZN إلى AUD

MZN إلى ZAR

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل ميثامبيكان / دولار فيجي
1 MZN0.03553 FJD
5 MZN0.17765 FJD
10 MZN0.35529 FJD
20 MZN0.71058 FJD
50 MZN1.77646 FJD
100 MZN3.55292 FJD
250 MZN8.88230 FJD
500 MZN17.76460 FJD
1000 MZN35.52920 FJD
2000 MZN71.05840 FJD
5000 MZN177.64600 FJD
10000 MZN355.29200 FJD
معدلات التحويل دولار فيجي / ميثامبيكان
1 FJD28.14580 MZN
5 FJD140.72900 MZN
10 FJD281.45800 MZN
20 FJD562.91600 MZN
50 FJD1407.29000 MZN
100 FJD2814.58000 MZN
250 FJD7036.45000 MZN
500 FJD14072.90000 MZN
1000 FJD28145.80000 MZN
2000 FJD56291.60000 MZN
5000 FJD140729.00000 MZN
10000 FJD281458.00000 MZN