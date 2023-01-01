كواشا ملاوية إلى دولار هونغ كونغ

تحويل MWK إلى HKD بسعر الصرف الحقيقي

1000 mwk
7.22 hkd

1.00000 MWK = 0.00722 HKD

متوسط سعر صرف السوق عند 22:39 UTC
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MWK إلى HKD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MWK → 0 HKD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86741.066288.631.436811.661520.964518.3652
1GBP1.1528711.22925102.1841.656541.915611.1119421.1737
1USD0.93790.813504183.1271.34761.558360.904617.2249
1INR0.01128290.009786280.012029810.01621130.01874670.01088210.207212

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كواشا ملاوية إلى دولار هونغ كونغ

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MWK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و HKD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MWK الحالي إلى HKD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Malawian kwacha

MWK إلى USD

MWK إلى EUR

MWK إلى AUD

MWK إلى CAD

MWK إلى SGD

MWK إلى GBP

MWK إلى INR

MWK إلى ZAR

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Malawian Kwacha / دولار هونغ كونغ
1 MWK0.00722 HKD
5 MWK0.03610 HKD
10 MWK0.07220 HKD
20 MWK0.14440 HKD
50 MWK0.36100 HKD
100 MWK0.72199 HKD
250 MWK1.80498 HKD
500 MWK3.60996 HKD
1000 MWK7.21991 HKD
2000 MWK14.43982 HKD
5000 MWK36.09955 HKD
10000 MWK72.19910 HKD
معدلات التحويل دولار هونغ كونغ / Malawian Kwacha
100 HKD13850.60000 MWK
200 HKD27701.20000 MWK
300 HKD41551.80000 MWK
500 HKD69253.00000 MWK
1000 HKD138506.00000 MWK
2000 HKD277012.00000 MWK
2500 HKD346265.00000 MWK
3000 HKD415518.00000 MWK
4000 HKD554024.00000 MWK
5000 HKD692530.00000 MWK
10000 HKD1385060.00000 MWK
20000 HKD2770120.00000 MWK