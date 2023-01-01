روبية موريشية إلى كواشا ملاوية

تحويل MUR إلى MWK بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ mur
٢٤٬٢٦٠٫٧٠ mwk

1.00000 MUR = 24.26070 MWK

متوسط سعر صرف السوق عند 19:22 UTC
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MUR إلى MWK مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MUR → 0 MWK
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867251.0661588.62591.437011.661450.964418.3708
1GBP1.1530711.2293102.1881.656911.915691.1120221.1821
1USD0.937950.813471183.1271.347851.558360.904617.231
1INR0.01128340.009785880.012029810.01621430.01874670.01088210.207285

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية موريشية إلى كواشا ملاوية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MUR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MWK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MUR الحالي إلى MWK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Mauritian rupee

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MUR إلى ZAR

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MUR إلى INR

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Mauritian Rupee / Malawian Kwacha
1 MUR24.26070 MWK
5 MUR121.30350 MWK
10 MUR242.60700 MWK
20 MUR485.21400 MWK
50 MUR1213.03500 MWK
100 MUR2426.07000 MWK
250 MUR6065.17500 MWK
500 MUR12130.35000 MWK
1000 MUR24260.70000 MWK
2000 MUR48521.40000 MWK
5000 MUR121303.50000 MWK
10000 MUR242607.00000 MWK
معدلات التحويل Malawian Kwacha / Mauritian Rupee
1 MWK0.04122 MUR
5 MWK0.20609 MUR
10 MWK0.41219 MUR
20 MWK0.82438 MUR
50 MWK2.06095 MUR
100 MWK4.12189 MUR
250 MWK10.30473 MUR
500 MWK20.60945 MUR
1000 MWK41.21890 MUR
2000 MWK82.43780 MUR
5000 MWK206.09450 MUR
10000 MWK412.18900 MUR