روبية موريشية إلى فرنك غيني

تحويل MUR إلى GNF بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ mur
١٩٢٬٣٦٣ gnf

1.00000 MUR = 192.36300 GNF

متوسط سعر صرف السوق عند 22:9 UTC
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MUR إلى GNF مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MUR → 0 GNF
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86731.066288.631.437131.661650.964418.3717
1GBP1.15311.22935102.1921.657041.915921.1119621.1829
1USD0.93790.813438183.1271.34791.558480.904517.231
1INR0.01128290.009785480.012029810.01621490.01874820.01088090.207285

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية موريشية إلى فرنك غيني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MUR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و GNF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MUR الحالي إلى GNF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Mauritian rupee

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Mauritian Rupee / Guinean Franc
1 MUR192.36300 GNF
5 MUR961.81500 GNF
10 MUR1923.63000 GNF
20 MUR3847.26000 GNF
50 MUR9618.15000 GNF
100 MUR19236.30000 GNF
250 MUR48090.75000 GNF
500 MUR96181.50000 GNF
1000 MUR192363.00000 GNF
2000 MUR384726.00000 GNF
5000 MUR961815.00000 GNF
10000 MUR1923630.00000 GNF
معدلات التحويل Guinean Franc / Mauritian Rupee
1 GNF0.00520 MUR
5 GNF0.02599 MUR
10 GNF0.05199 MUR
20 GNF0.10397 MUR
50 GNF0.25993 MUR
100 GNF0.51985 MUR
250 GNF1.29963 MUR
500 GNF2.59925 MUR
1000 GNF5.19851 MUR
2000 GNF10.39702 MUR
5000 GNF25.99255 MUR
10000 GNF51.98510 MUR