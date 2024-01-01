Mauritius rupisinden Gine frangına

Reel döviz kuru ile MUR → GNF çevirin

1.000 mur
186.834 gnf

1.00000 MUR = 186.83400 GNF

13:01 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.856631.0746589.23751.454541.651660.94813518.3685
1 GBP1.1673711.2545104.1721.697971.928071.1068221.4425
1 USD0.930550.79713183.03871.35351.536920.882317.0925
1 INR0.0112060.00959950.012042610.01629960.01850850.01062520.205838

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Mauritius rupisinden Gine frangına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MUR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak GNF seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MUR → GNF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Mauritius rupisi için en iyi döviz çiftleri

MUR → USD

MUR → GBP

MUR → EUR

MUR → AUD

MUR → ZAR

MUR → CAD

MUR → SGD

MUR → INR

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Mauritius Rupisi / Gine Frangı
1 MUR186.83400 GNF
5 MUR934.17000 GNF
10 MUR1868.34000 GNF
20 MUR3736.68000 GNF
50 MUR9341.70000 GNF
100 MUR18683.40000 GNF
250 MUR46708.50000 GNF
500 MUR93417.00000 GNF
1000 MUR186834.00000 GNF
2000 MUR373668.00000 GNF
5000 MUR934170.00000 GNF
10000 MUR1868340.00000 GNF
Çevrim kurları Gine Frangı / Mauritius Rupisi
1 GNF0.00535 MUR
5 GNF0.02676 MUR
10 GNF0.05352 MUR
20 GNF0.10705 MUR
50 GNF0.26762 MUR
100 GNF0.53524 MUR
250 GNF1.33809 MUR
500 GNF2.67618 MUR
1000 GNF5.35236 MUR
2000 GNF10.70472 MUR
5000 GNF26.76180 MUR
10000 GNF53.52360 MUR