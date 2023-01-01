bin Gine frangından Mauritius rupisine

Reel döviz kuru ile GNF → MUR çevirin

1.000 gnf
5,18 mur

1.00000 GNF = 0.00518 MUR

7:52 UTC'deki reel piyasa kuru
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GNF → MUR çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 GNF → 0 MUR
Reel piyasa kuru

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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86631.0607588.10061.42651.637470.9649518.5233
1GBP1.1543311.22445101.6971.646641.890171.1138821.382
1USD0.942750.816693183.0551.34481.543690.909717.4625
1INR0.01135070.009833160.012040210.01619170.01858630.0109530.210252

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Gine frangından Mauritius rupisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak GNF ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MUR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut GNF → MUR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Gine frangı

GNF → USD

GNF → EUR

GNF → GBP

GNF → INR

GNF → JPY

GNF → RUB

GNF → AUD

GNF → ZAR

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plane
Çevrim kurları Gine Frangı / Mauritius Rupisi
1 GNF0.00518 MUR
5 GNF0.02590 MUR
10 GNF0.05180 MUR
20 GNF0.10360 MUR
50 GNF0.25900 MUR
100 GNF0.51800 MUR
250 GNF1.29499 MUR
500 GNF2.58998 MUR
1000 GNF5.17997 MUR
2000 GNF10.35994 MUR
5000 GNF25.89985 MUR
10000 GNF51.79970 MUR
Çevrim kurları Mauritius Rupisi / Gine Frangı
1 MUR193.05100 GNF
5 MUR965.25500 GNF
10 MUR1930.51000 GNF
20 MUR3861.02000 GNF
50 MUR9652.55000 GNF
100 MUR19305.10000 GNF
250 MUR48262.75000 GNF
500 MUR96525.50000 GNF
1000 MUR193051.00000 GNF
2000 MUR386102.00000 GNF
5000 MUR965255.00000 GNF
10000 MUR1930510.00000 GNF