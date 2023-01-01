2000 Gine frangından Mauritius rupisine
Reel döviz kuru ile GNF → MUR çevirin
Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Gine frangından Mauritius rupisine para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Miktarınızı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak GNF ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MUR seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut GNF → MUR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?
Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.
|Çevrim kurları Mauritius Rupisi / Gine Frangı
|1 MUR
|193.05100 GNF
|5 MUR
|965.25500 GNF
|10 MUR
|1930.51000 GNF
|20 MUR
|3861.02000 GNF
|50 MUR
|9652.55000 GNF
|100 MUR
|19305.10000 GNF
|250 MUR
|48262.75000 GNF
|500 MUR
|96525.50000 GNF
|1000 MUR
|193051.00000 GNF
|2000 MUR
|386102.00000 GNF
|5000 MUR
|965255.00000 GNF
|10000 MUR
|1930510.00000 GNF