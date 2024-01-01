100 باتاكا ماكاوية إلى بات تايلاندي

تحويل MOP إلى THB بسعر الصرف الحقيقي

100 mop
444.74 thb

1.00000 MOP = 4.44735 THB

Mid-market exchange rate at 21:59
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8565551.0839589.79381.469841.66110.9574818.4404
1 GBP1.1674711.26535104.8211.715811.939091.1178321.5264
1 USD0.92260.790295182.83941.3561.532450.883317.0122
1 INR0.01113660.009540090.012071510.0163690.0184990.01066280.205364

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل باتاكا ماكاوية إلى بات تايلاندي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MOP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و THB في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MOP الحالي إلى THB وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Macanese Pataca / باهت تايلندي
1 MOP4.44735 THB
5 MOP22.23675 THB
10 MOP44.47350 THB
20 MOP88.94700 THB
50 MOP222.36750 THB
100 MOP444.73500 THB
250 MOP1111.83750 THB
500 MOP2223.67500 THB
1000 MOP4447.35000 THB
2000 MOP8894.70000 THB
5000 MOP22236.75000 THB
10000 MOP44473.50000 THB
معدلات التحويل باهت تايلندي / Macanese Pataca
1 THB0.22485 MOP
5 THB1.12427 MOP
10 THB2.24853 MOP
20 THB4.49706 MOP
50 THB11.24265 MOP
100 THB22.48530 MOP
250 THB56.21325 MOP
500 THB112.42650 MOP
1000 THB224.85300 MOP
2000 THB449.70600 MOP
5000 THB1124.26500 MOP
10000 THB2248.53000 MOP