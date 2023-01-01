كيات ميانماري إلى هريفنا أوكرانية

تحويل MMK إلى UAH بسعر الصرف الحقيقي

1000 mmk
17.18 uah

1.00000 MMK = 0.01718 UAH

Mid-market exchange rate at 21:29
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.86751.095491.28521.491331.657940.9645518.8125
1 GBP1.1527411.26275105.2311.719171.911231.1118721.6866
1 USD0.91290.791922183.3351.361451.513550.8805517.1741
1 INR0.01095470.009502880.011999810.01633710.01816220.01056640.206085

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كيات ميانماري إلى هريفنا أوكرانية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MMK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و UAH في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MMK الحالي إلى UAH وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for ميانما كيات

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Myanma Kyat / هريفنيا الأوكرانية
1 MMK0.01718 UAH
5 MMK0.08590 UAH
10 MMK0.17181 UAH
20 MMK0.34362 UAH
50 MMK0.85905 UAH
100 MMK1.71810 UAH
250 MMK4.29525 UAH
500 MMK8.59050 UAH
1000 MMK17.18100 UAH
2000 MMK34.36200 UAH
5000 MMK85.90500 UAH
10000 MMK171.81000 UAH
معدلات التحويل هريفنيا الأوكرانية / Myanma Kyat
1 UAH58.20400 MMK
5 UAH291.02000 MMK
10 UAH582.04000 MMK
20 UAH1164.08000 MMK
50 UAH2910.20000 MMK
100 UAH5820.40000 MMK
250 UAH14551.00000 MMK
500 UAH29102.00000 MMK
1000 UAH58204.00000 MMK
2000 UAH116408.00000 MMK
5000 UAH291020.00000 MMK
10000 UAH582040.00000 MMK