كيات ميانماري إلى ليو روماني

تحويل MMK إلى RON بسعر الصرف الحقيقي

1000 mmk
2.16 ron

1.00000 MMK = 0.00216 RON

Mid-market exchange rate at 21:28
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أعلى العملات

 USDTHBCADEURAUDZARGBPCNY
1 USD135.0551.36150.912851.5135518.65640.7919227.15295
1 THB0.028526610.0388390.02603980.04317630.5322040.02259090.204049
1 CAD0.73448425.747310.6704561.1116813.70280.5816545.25373
1 EUR1.095538.40281.4915211.6580920.43810.867557.83606

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كيات ميانماري إلى ليو روماني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MMK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و RON في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MMK الحالي إلى RON وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for ميانما كيات

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Myanma Kyat / Romanian Leu
1 MMK0.00216 RON
5 MMK0.01081 RON
10 MMK0.02161 RON
20 MMK0.04322 RON
50 MMK0.10806 RON
100 MMK0.21611 RON
250 MMK0.54028 RON
500 MMK1.08055 RON
1000 MMK2.16111 RON
2000 MMK4.32222 RON
5000 MMK10.80555 RON
10000 MMK21.61110 RON
معدلات التحويل Romanian Leu / Myanma Kyat
1 RON462.72400 MMK
5 RON2313.62000 MMK
10 RON4627.24000 MMK
20 RON9254.48000 MMK
50 RON23136.20000 MMK
100 RON46272.40000 MMK
250 RON115681.00000 MMK
500 RON231362.00000 MMK
1000 RON462724.00000 MMK
2000 RON925448.00000 MMK
5000 RON2313620.00000 MMK
10000 RON4627240.00000 MMK