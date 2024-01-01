1 كيات ميانماري إلى كونا كرواتية

تحويل MMK إلى HRK بسعر الصرف الحقيقي

1 mmk
0.00 hrk

1.00000 MMK = 0.00334 HRK

Mid-market exchange rate at 20:53
تتبع سعر الصرف
On 1 January 2023 Croatia adopted the euro, replacing Croatian kuna (HRK) as its currency.
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8565551.0839589.79381.469841.66110.9574818.4404
1 GBP1.1674711.26535104.8211.715811.939091.1178321.5264
1 USD0.92260.790295182.83941.3561.532450.883317.0122
1 INR0.01113660.009540090.012071510.0163690.0184990.01066280.205364

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كيات ميانماري إلى كونا كرواتية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MMK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و HRK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MMK الحالي إلى HRK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for ميانما كيات

MMK إلى USD

MMK إلى THB

MMK إلى CAD

MMK إلى EUR

MMK إلى AUD

MMK إلى ZAR

MMK إلى CNY

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Myanma Kyat / Croatian Kuna
1 MMK0.00334 HRK
5 MMK0.01669 HRK
10 MMK0.03338 HRK
20 MMK0.06677 HRK
50 MMK0.16692 HRK
100 MMK0.33384 HRK
250 MMK0.83460 HRK
500 MMK1.66919 HRK
1000 MMK3.33838 HRK
2000 MMK6.67676 HRK
5000 MMK16.69190 HRK
10000 MMK33.38380 HRK
معدلات التحويل Croatian Kuna / Myanma Kyat
1 HRK299.54600 MMK
5 HRK1497.73000 MMK
10 HRK2995.46000 MMK
20 HRK5990.92000 MMK
50 HRK14977.30000 MMK
100 HRK29954.60000 MMK
250 HRK74886.50000 MMK
500 HRK149773.00000 MMK
1000 HRK299546.00000 MMK
2000 HRK599092.00000 MMK
5000 HRK1497730.00000 MMK
10000 HRK2995460.00000 MMK