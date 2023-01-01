كيات ميانماري إلى بولا بوتسواني

تحويل MMK إلى BWP بسعر الصرف الحقيقي

1000 mmk
6.45 bwp

1.00000 MMK = 0.00645 BWP

Mid-market exchange rate at 17:00
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.867551.095591.29351.491631.658340.9646518.8141
1 GBP1.1526711.2627105.2271.719291.911441.1119221.6856
1 USD0.91280.791954183.3351.36161.513780.8805517.174
1 INR0.01095370.009503250.011999810.01633890.01816490.01056640.206084

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كيات ميانماري إلى بولا بوتسواني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MMK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BWP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MMK الحالي إلى BWP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for ميانما كيات

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MMK إلى CNY

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Myanma Kyat / Botswanan Pula
1 MMK0.00645 BWP
5 MMK0.03226 BWP
10 MMK0.06452 BWP
20 MMK0.12905 BWP
50 MMK0.32262 BWP
100 MMK0.64525 BWP
250 MMK1.61311 BWP
500 MMK3.22622 BWP
1000 MMK6.45245 BWP
2000 MMK12.90490 BWP
5000 MMK32.26225 BWP
10000 MMK64.52450 BWP
معدلات التحويل Botswanan Pula / Myanma Kyat
1 BWP154.98000 MMK
5 BWP774.90000 MMK
10 BWP1549.80000 MMK
20 BWP3099.60000 MMK
50 BWP7749.00000 MMK
100 BWP15498.00000 MMK
250 BWP38745.00000 MMK
500 BWP77490.00000 MMK
1000 BWP154980.00000 MMK
2000 BWP309960.00000 MMK
5000 BWP774900.00000 MMK
10000 BWP1549800.00000 MMK