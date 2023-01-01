كيات ميانماري إلى مارك بوسني قابل للتحويل

تحويل MMK إلى BAM بسعر الصرف الحقيقي

1000 mmk
0.85 bam

1.00000 MMK = 0.00085 BAM

Mid-market exchange rate at 21:16
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أعلى العملات

 USDTHBCADEURAUDZARGBPCNY
1 USD135.0451.36170.91291.5137818.65850.7920167.15295
1 THB0.028534710.03885580.02604960.04319520.5324150.02260.204108
1 CAD0.73437625.736210.6704181.1116813.70240.5816385.25296
1 EUR1.095438.38831.4916111.6581920.43850.867557.83534

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كيات ميانماري إلى مارك بوسني قابل للتحويل

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MMK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BAM في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MMK الحالي إلى BAM وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for ميانما كيات

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MMK إلى CAD

MMK إلى EUR

MMK إلى AUD

MMK إلى ZAR

MMK إلى CNY

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Myanma Kyat / علامة البوسنة والهرسك القابلة للتحويل
1 MMK0.00085 BAM
5 MMK0.00426 BAM
10 MMK0.00852 BAM
20 MMK0.01705 BAM
50 MMK0.04262 BAM
100 MMK0.08524 BAM
250 MMK0.21310 BAM
500 MMK0.42619 BAM
1000 MMK0.85238 BAM
2000 MMK1.70476 BAM
5000 MMK4.26191 BAM
10000 MMK8.52381 BAM
معدلات التحويل علامة البوسنة والهرسك القابلة للتحويل / Myanma Kyat
1 BAM1173.18000 MMK
5 BAM5865.90000 MMK
10 BAM11731.80000 MMK
20 BAM23463.60000 MMK
50 BAM58659.00000 MMK
100 BAM117318.00000 MMK
250 BAM293295.00000 MMK
500 BAM586590.00000 MMK
1000 BAM1173180.00000 MMK
2000 BAM2346360.00000 MMK
5000 BAM5865900.00000 MMK
10000 BAM11731800.00000 MMK