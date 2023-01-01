دينار مقدوني إلى دولار ترينيداد وتوباغو

تحويل MKD إلى TTD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ mkd
١١٧٫١٧ ttd

1.00000 MKD = 0.11717 TTD

متوسط سعر صرف السوق عند 21:0 UTC
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MKD إلى TTD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MKD → 0 TTD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86671.06688.61341.436971.661080.9638518.3698
1GBP1.153811.23102.2461.658041.916631.1120921.196
1USD0.93810.813008183.1271.3481.558240.9041517.2325
1INR0.0112850.009780310.012029810.01621620.01874530.01087670.207303

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دينار مقدوني إلى دولار ترينيداد وتوباغو

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MKD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TTD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MKD الحالي إلى TTD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دينار مقدوني / دولار ترينيداد وتوباغو
1 MKD0.11717 TTD
5 MKD0.58585 TTD
10 MKD1.17170 TTD
20 MKD2.34340 TTD
50 MKD5.85850 TTD
100 MKD11.71700 TTD
250 MKD29.29250 TTD
500 MKD58.58500 TTD
1000 MKD117.17000 TTD
2000 MKD234.34000 TTD
5000 MKD585.85000 TTD
10000 MKD1171.70000 TTD
معدلات التحويل دولار ترينيداد وتوباغو / دينار مقدوني
1 TTD8.53462 MKD
5 TTD42.67310 MKD
10 TTD85.34620 MKD
20 TTD170.69240 MKD
50 TTD426.73100 MKD
100 TTD853.46200 MKD
250 TTD2133.65500 MKD
500 TTD4267.31000 MKD
1000 TTD8534.62000 MKD
2000 TTD17069.24000 MKD
5000 TTD42673.10000 MKD
10000 TTD85346.20000 MKD