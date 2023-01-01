دينار مقدوني إلى بات تايلاندي

تحويل MKD إلى THB بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ mkd
٦٢٤٫٥٨ thb

1.00000 MKD = 0.62458 THB

متوسط سعر صرف السوق عند 21:1 UTC
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MKD إلى THB مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MKD → 0 THB
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.866551.065988.60511.437261.660540.963818.3681
1GBP1.15411.23005102.251.65861.916261.1122321.1968
1USD0.93820.812975183.1271.34841.557880.904217.2325
1INR0.0112860.009779920.012029810.0162210.01874090.01087730.207303

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دينار مقدوني إلى بات تايلاندي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MKD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و THB في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MKD الحالي إلى THB وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دينار مقدوني / باهت تايلندي
1 MKD0.62458 THB
5 MKD3.12289 THB
10 MKD6.24579 THB
20 MKD12.49158 THB
50 MKD31.22895 THB
100 MKD62.45790 THB
250 MKD156.14475 THB
500 MKD312.28950 THB
1000 MKD624.57900 THB
2000 MKD1249.15800 THB
5000 MKD3122.89500 THB
10000 MKD6245.79000 THB
معدلات التحويل باهت تايلندي / دينار مقدوني
1 THB1.60108 MKD
5 THB8.00540 MKD
10 THB16.01080 MKD
20 THB32.02160 MKD
50 THB80.05400 MKD
100 THB160.10800 MKD
250 THB400.27000 MKD
500 THB800.54000 MKD
1000 THB1601.08000 MKD
2000 THB3202.16000 MKD
5000 THB8005.40000 MKD
10000 THB16010.80000 MKD