دينار مقدوني إلى دولار هونغ كونغ
تحويل MKD إلى HKD بسعر الصرف الحقيقي
حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.
كيفية تحويل دينار مقدوني إلى دولار هونغ كونغ
- 1
أدخل المبلغ الخاص بك
اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.
- 2
اختر عملاتك
انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MKD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و HKD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.
- 3
هذا هو
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MKD الحالي إلى HKD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.
|معدلات التحويل دولار هونغ كونغ / دينار مقدوني
|100 HKD
|740.22200 MKD
|200 HKD
|1480.44400 MKD
|300 HKD
|2220.66600 MKD
|500 HKD
|3701.11000 MKD
|1000 HKD
|7402.22000 MKD
|2000 HKD
|14804.44000 MKD
|2500 HKD
|18505.55000 MKD
|3000 HKD
|22206.66000 MKD
|4000 HKD
|29608.88000 MKD
|5000 HKD
|37011.10000 MKD
|10000 HKD
|74022.20000 MKD
|20000 HKD
|148044.40000 MKD