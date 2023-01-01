دينار مقدوني إلى دولار هونغ كونغ

تحويل MKD إلى HKD بسعر الصرف الحقيقي

1000 mkd
135.09 hkd

1.00000 MKD = 0.13509 HKD

متوسط سعر صرف السوق عند 20:55 UTC
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MKD إلى HKD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MKD → 0 HKD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86721.066288.62251.437661.661910.9644518.378
1GBP1.1531411.22945102.1921.657791.916371.1121421.1919
1USD0.93790.813372183.121.34841.558720.9045517.2369
1INR0.01128380.009785510.012030810.01622230.01875270.01088250.207374

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دينار مقدوني إلى دولار هونغ كونغ

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MKD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و HKD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MKD الحالي إلى HKD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دينار مقدوني / دولار هونغ كونغ
1 MKD0.13509 HKD
5 MKD0.67547 HKD
10 MKD1.35095 HKD
20 MKD2.70190 HKD
50 MKD6.75475 HKD
100 MKD13.50950 HKD
250 MKD33.77375 HKD
500 MKD67.54750 HKD
1000 MKD135.09500 HKD
2000 MKD270.19000 HKD
5000 MKD675.47500 HKD
10000 MKD1350.95000 HKD
معدلات التحويل دولار هونغ كونغ / دينار مقدوني
100 HKD740.22200 MKD
200 HKD1480.44400 MKD
300 HKD2220.66600 MKD
500 HKD3701.11000 MKD
1000 HKD7402.22000 MKD
2000 HKD14804.44000 MKD
2500 HKD18505.55000 MKD
3000 HKD22206.66000 MKD
4000 HKD29608.88000 MKD
5000 HKD37011.10000 MKD
10000 HKD74022.20000 MKD
20000 HKD148044.40000 MKD