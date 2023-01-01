ليو مولدوفي إلى شلن تنزاني

تحويل MDL إلى TZS بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ mdl
١٣٩٬١٢٨ tzs

1.00000 MDL = 139.12800 TZS

متوسط سعر صرف السوق عند 20:21 UTC
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MDL إلى TZS مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MDL → 0 TZS
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867051.065988.59761.437691.66170.9642518.3593
1GBP1.1533411.2293102.1791.658081.916441.112121.1737
1USD0.93820.813471183.121.34881.558970.9046517.2242
1INR0.0112870.009786710.012030810.01622710.01875560.01088370.207221

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ليو مولدوفي إلى شلن تنزاني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MDL في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TZS في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MDL الحالي إلى TZS وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل مولدوفى Leu / الشلن التنزاني
1 MDL139.12800 TZS
5 MDL695.64000 TZS
10 MDL1391.28000 TZS
20 MDL2782.56000 TZS
50 MDL6956.40000 TZS
100 MDL13912.80000 TZS
250 MDL34782.00000 TZS
500 MDL69564.00000 TZS
1000 MDL139128.00000 TZS
2000 MDL278256.00000 TZS
5000 MDL695640.00000 TZS
10000 MDL1391280.00000 TZS
معدلات التحويل الشلن التنزاني / مولدوفى Leu
1 TZS0.00719 MDL
5 TZS0.03594 MDL
10 TZS0.07188 MDL
20 TZS0.14375 MDL
50 TZS0.35938 MDL
100 TZS0.71876 MDL
250 TZS1.79690 MDL
500 TZS3.59381 MDL
1000 TZS7.18762 MDL
2000 TZS14.37524 MDL
5000 TZS35.93810 MDL
10000 TZS71.87620 MDL