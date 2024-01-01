Moldova leyinden Tanzanya şilinine

Reel döviz kuru ile MDL → TZS çevirin

1.000 mdl
142.018 tzs

1.00000 MDL = 142.01800 TZS

11:05 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.855631.073689.15461.453711.651570.9479918.331
1 GBP1.1687311.25475104.1981.698991.930241.1079421.424
1 USD0.931450.796972183.04271.354051.538340.88317.0743
1 INR0.01121650.009597130.01204210.01630550.01852470.01063310.205609

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Moldova leyinden Tanzanya şilinine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MDL ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak TZS seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MDL → TZS kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Moldova leyi için en iyi döviz çiftleri

MDL → USD

MDL → GBP

MDL → ZAR

MDL → CAD

MDL → AUD

MDL → INR

MDL → NZD

MDL → SGD

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Moldova Leyi / Tanzanya Şilini
1 MDL142.01800 TZS
5 MDL710.09000 TZS
10 MDL1420.18000 TZS
20 MDL2840.36000 TZS
50 MDL7100.90000 TZS
100 MDL14201.80000 TZS
250 MDL35504.50000 TZS
500 MDL71009.00000 TZS
1000 MDL142018.00000 TZS
2000 MDL284036.00000 TZS
5000 MDL710090.00000 TZS
10000 MDL1420180.00000 TZS
Çevrim kurları Tanzanya Şilini / Moldova Leyi
1 TZS0.00704 MDL
5 TZS0.03521 MDL
10 TZS0.07041 MDL
20 TZS0.14083 MDL
50 TZS0.35207 MDL
100 TZS0.70414 MDL
250 TZS1.76034 MDL
500 TZS3.52068 MDL
1000 TZS7.04136 MDL
2000 TZS14.08272 MDL
5000 TZS35.20680 MDL
10000 TZS70.41360 MDL