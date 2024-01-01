1 Moldova leyinden Tanzanya şilinine

Reel döviz kuru ile MDL → TZS çevirin

1 mdl
152,28 tzs

1,000L MDL = 152,3tzs TZS

13:02 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
Döviz kurunu takip edin

Bu para birimleri arasında para gönderemiyoruz

Bunun üzerinde çalışıyoruz. Haber almak için kaydolun ve en kısa zamanda size haber verelim.

Mümkün olduğunda bildirim alın

MDL → TZS çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 0
Reel piyasa kuru

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

1 MDL → TZSSon 30 günSon 90 gün
Yüksek152,4420152,4420
Düşük148,0780146,0230
Ortalama150,4579148,3380
Değişim2.61%3.99%
Tüm geçmişi görüntüleyin

1 MDL → TZS istatistikleri

MDL → TZS kurunun performansı son 30 günde en yüksek 152,4420, en düşük 148,0780 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 150,4579 oldu. MDL → TZS kurundaki değişiklik 2.61 değerindeydi.

MDL → TZS kurunun performansı son 90 günde en yüksek 152,4420, en düşük 146,0230 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 148,3380 oldu. MDL → TZS kurundaki değişiklik 3.99 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDGBPZARCADAUDINRNZDSGD
1 USD10,78418,2341,3861,53683,7651,6791,337
1 GBP1,275123,2511,7671,959106,8132,1411,705
1 ZAR0,0550,04310,0760,0844,5940,0920,073
1 CAD0,7210,56613,15611,10960,4351,2110,965

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Moldova leyinden Tanzanya şilinine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MDL ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak TZS seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MDL → TZS kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Moldova leyi için en iyi döviz çiftleri

MDL → USD

MDL → GBP

MDL → ZAR

MDL → CAD

MDL → AUD

MDL → INR

MDL → NZD

MDL → SGD

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Moldova Leyi / Tanzanya Şilini
1 MDL152,28000 TZS
5 MDL761,40000 TZS
10 MDL1.522,80000 TZS
20 MDL3.045,60000 TZS
50 MDL7.614,00000 TZS
100 MDL15.228,00000 TZS
250 MDL38.070,00000 TZS
500 MDL76.140,00000 TZS
1000 MDL152.280,00000 TZS
2000 MDL304.560,00000 TZS
5000 MDL761.400,00000 TZS
10000 MDL1.522.800,00000 TZS
Çevrim kurları Tanzanya Şilini / Moldova Leyi
1 TZS0,00657 MDL
5 TZS0,03283 MDL
10 TZS0,06567 MDL
20 TZS0,13134 MDL
50 TZS0,32834 MDL
100 TZS0,65669 MDL
250 TZS1,64171 MDL
500 TZS3,28343 MDL
1000 TZS6,56685 MDL
2000 TZS13,13370 MDL
5000 TZS32,83425 MDL
10000 TZS65,66850 MDL