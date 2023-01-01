ليو مولدوفي إلى ليرة لبنانية

تحويل MDL إلى LBP بسعر الصرف الحقيقي

1000 mdl
834768 lbp

1.00000 MDL = 834.76800 LBP

متوسط سعر صرف السوق عند 20:21 UTC
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MDL إلى LBP مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MDL → 0 LBP
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86711.065888.58931.437391.661810.964118.363
1GBP1.1532711.22915102.1671.657691.91651.1118721.1774
1USD0.938250.81357183.121.348651.559210.904617.2293
1INR0.0112880.00978790.012030810.01622530.01875860.01088310.207282

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ليو مولدوفي إلى ليرة لبنانية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MDL في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و LBP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MDL الحالي إلى LBP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Moldovan leu

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل مولدوفى Leu / جنيه لبناني
1 MDL834.76800 LBP
5 MDL4173.84000 LBP
10 MDL8347.68000 LBP
20 MDL16695.36000 LBP
50 MDL41738.40000 LBP
100 MDL83476.80000 LBP
250 MDL208692.00000 LBP
500 MDL417384.00000 LBP
1000 MDL834768.00000 LBP
2000 MDL1669536.00000 LBP
5000 MDL4173840.00000 LBP
10000 MDL8347680.00000 LBP
معدلات التحويل جنيه لبناني / مولدوفى Leu
1 LBP0.00120 MDL
5 LBP0.00599 MDL
10 LBP0.01198 MDL
20 LBP0.02396 MDL
50 LBP0.05990 MDL
100 LBP0.11979 MDL
250 LBP0.29949 MDL
500 LBP0.59897 MDL
1000 LBP1.19794 MDL
2000 LBP2.39588 MDL
5000 LBP5.98970 MDL
10000 LBP11.97940 MDL