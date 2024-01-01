Moldova leyinden Lübnan lirasına

Reel döviz kuru ile MDL → LBP çevirin

1.000 mdl
840.618 lbp

1.00000 MDL = 840.61800 LBP

11:05 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDGBPZARCADAUDINRNZDSGD
1 USD10.79684419.00821.35411.5385883.03951.640551.34745
1 GBP1.25495123.85431.699331.93084104.212.058811.69098
1 ZAR0.05260890.041921110.07123770.0809434.368610.08630770.0708878
1 CAD0.7384980.58846814.037511.1362461.32451.211550.995089

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Moldova leyinden Lübnan lirasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MDL ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak LBP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MDL → LBP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Moldova leyi için en iyi döviz çiftleri

MDL → USD

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MDL → ZAR

MDL → CAD

MDL → AUD

MDL → INR

MDL → NZD

MDL → SGD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Moldova Leyi / Lübnan Lirası
1 MDL840.61800 LBP
5 MDL4203.09000 LBP
10 MDL8406.18000 LBP
20 MDL16812.36000 LBP
50 MDL42030.90000 LBP
100 MDL84061.80000 LBP
250 MDL210154.50000 LBP
500 MDL420309.00000 LBP
1000 MDL840618.00000 LBP
2000 MDL1681236.00000 LBP
5000 MDL4203090.00000 LBP
10000 MDL8406180.00000 LBP
Çevrim kurları Lübnan Lirası / Moldova Leyi
1 LBP0.00119 MDL
5 LBP0.00595 MDL
10 LBP0.01190 MDL
20 LBP0.02379 MDL
50 LBP0.05948 MDL
100 LBP0.11896 MDL
250 LBP0.29740 MDL
500 LBP0.59480 MDL
1000 LBP1.18960 MDL
2000 LBP2.37920 MDL
5000 LBP5.94800 MDL
10000 LBP11.89600 MDL