2.000 Lübnan lirasından Moldova leyine

Reel döviz kuru ile LBP → MDL çevirin

1,000ل.ل. LBP = 0,0002017L MDL

17:28 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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LBP → MDL çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

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MDL
1 LBP → MDLSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,00020,0002
Düşük0,00020,0002
Ortalama0,00020,0002
Değişim1.89%3.30%
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1 LBP → MDL istatistikleri

LBP → MDL kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0002, en düşük 0,0002 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0002 oldu. LBP → MDL kurundaki değişiklik 1.89 değerindeydi.

LBP → MDL kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0002, en düşük 0,0002 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0002 oldu. LBP → MDL kurundaki değişiklik 3.30 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiLBP - MDL tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDCADNZDAUDEURSGDZARGBP
1 USD11,4081,7051,5460,9481,34318,1340,792
1 CAD0,7111,2111,0970,6730,95312,8750,562
1 NZD0,5860,82610,9060,5560,78710,6330,464
1 AUD0,6470,9111,10310,6140,86911,7320,512

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Lübnan lirasından Moldova leyine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LBP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MDL seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LBP → MDL kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Lübnan Lirası / Moldova Leyi
1 LBP0,00020 MDL
5 LBP0,00101 MDL
10 LBP0,00202 MDL
20 LBP0,00403 MDL
50 LBP0,01009 MDL
100 LBP0,02017 MDL
250 LBP0,05044 MDL
500 LBP0,10087 MDL
1000 LBP0,20174 MDL
2000 LBP0,40349 MDL
5000 LBP1,00872 MDL
10000 LBP2,01744 MDL
Çevrim kurları Moldova Leyi / Lübnan Lirası
1 MDL4.956,77000 LBP
5 MDL24.783,85000 LBP
10 MDL49.567,70000 LBP
20 MDL99.135,40000 LBP
50 MDL247.838,50000 LBP
100 MDL495.677,00000 LBP
250 MDL1.239.192,50000 LBP
500 MDL2.478.385,00000 LBP
1000 MDL4.956.770,00000 LBP
2000 MDL9.913.540,00000 LBP
5000 MDL24.783.850,00000 LBP
10000 MDL49.567.700,00000 LBP