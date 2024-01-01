250 Moldova leyinden Lübnan lirasına

Reel döviz kuru ile MDL → LBP çevirin

250 mdl
1.269.000 lbp

1,000L MDL = 5.076ل.ل. LBP

14:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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MDL → LBP çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 MDL → LBPSon 30 günSon 90 gün
Yüksek5.081,40005.099,2800
Düşük5.016,82005.016,8200
Ortalama5.054,97635.058,7659
Değişim0.96%0.06%
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1 MDL → LBP istatistikleri

MDL → LBP kurunun performansı son 30 günde en yüksek 5.081,4000, en düşük 5.016,8200 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 5.054,9763 oldu. MDL → LBP kurundaki değişiklik 0.96 değerindeydi.

MDL → LBP kurunun performansı son 90 günde en yüksek 5.099,2800, en düşük 5.016,8200 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 5.058,7659 oldu. MDL → LBP kurundaki değişiklik 0.06 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDGBPZARCADAUDINRNZDSGD
1 USD10,78318,1941,3851,53483,7521,6771,336
1 GBP1,276123,2221,7681,958106,8972,1411,706
1 ZAR0,0550,04310,0760,0844,6030,0920,073
1 CAD0,7220,56613,13411,10760,461,2110,965

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Moldova leyinden Lübnan lirasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MDL ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak LBP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MDL → LBP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Moldova leyi için en iyi döviz çiftleri

MDL → USD

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MDL → NZD

MDL → SGD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Moldova Leyi / Lübnan Lirası
1 MDL5.076,00000 LBP
5 MDL25.380,00000 LBP
10 MDL50.760,00000 LBP
20 MDL101.520,00000 LBP
50 MDL253.800,00000 LBP
100 MDL507.600,00000 LBP
250 MDL1.269.000,00000 LBP
500 MDL2.538.000,00000 LBP
1000 MDL5.076.000,00000 LBP
2000 MDL10.152.000,00000 LBP
5000 MDL25.380.000,00000 LBP
10000 MDL50.760.000,00000 LBP
Çevrim kurları Lübnan Lirası / Moldova Leyi
1 LBP0,00020 MDL
5 LBP0,00099 MDL
10 LBP0,00197 MDL
20 LBP0,00394 MDL
50 LBP0,00985 MDL
100 LBP0,01970 MDL
250 LBP0,04925 MDL
500 LBP0,09850 MDL
1000 LBP0,19701 MDL
2000 LBP0,39401 MDL
5000 LBP0,98503 MDL
10000 LBP1,97006 MDL