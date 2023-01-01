ليو مولدوفي إلى تاكا بنغلاديشي

تحويل MDL إلى BDT بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ mdl
٦٬٠٩٥٫٥٣ bdt

1.00000 MDL = 6.09553 BDT

متوسط سعر صرف السوق عند 17:52 UTC
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MDL إلى BDT مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MDL → 0 BDT
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.8671.065888.58931.43761.661680.964118.3651
1GBP1.153411.22925102.1751.658071.916511.11221.1816
1USD0.938250.813504183.121.348851.559090.904617.2313
1INR0.0112880.009787110.012030810.01622770.01875710.01088310.207306

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ليو مولدوفي إلى تاكا بنغلاديشي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MDL في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BDT في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MDL الحالي إلى BDT وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Moldovan leu

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل مولدوفى Leu / Bangladeshi Taka
1 MDL6.09553 BDT
5 MDL30.47765 BDT
10 MDL60.95530 BDT
20 MDL121.91060 BDT
50 MDL304.77650 BDT
100 MDL609.55300 BDT
250 MDL1523.88250 BDT
500 MDL3047.76500 BDT
1000 MDL6095.53000 BDT
2000 MDL12191.06000 BDT
5000 MDL30477.65000 BDT
10000 MDL60955.30000 BDT
معدلات التحويل Bangladeshi Taka / مولدوفى Leu
1 BDT0.16406 MDL
5 BDT0.82028 MDL
10 BDT1.64055 MDL
20 BDT3.28110 MDL
50 BDT8.20275 MDL
100 BDT16.40550 MDL
250 BDT41.01375 MDL
500 BDT82.02750 MDL
1000 BDT164.05500 MDL
2000 BDT328.11000 MDL
5000 BDT820.27500 MDL
10000 BDT1640.55000 MDL