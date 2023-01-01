دولار ليبيري إلى ليرة تركية

تحويل LRD إلى TRY بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ lrd
١٤١٫٩٩ try

1.00000 LRD = 0.14199 TRY

متوسط سعر صرف السوق عند 19:43 UTC
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LRD إلى TRY مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 LRD → 0 TRY
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86721.066388.63091.437321.661680.9637518.353
1GBP1.1531411.22955102.21.657371.916081.1113421.1629
1USD0.93780.813306183.121.347951.558360.9038517.2119
1INR0.01128280.009784720.012030810.01621690.01874830.0108740.207073

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار ليبيري إلى ليرة تركية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار LRD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TRY في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل LRD الحالي إلى TRY وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار ليبري / ليرة تركية
1 LRD0.14199 TRY
5 LRD0.70993 TRY
10 LRD1.41986 TRY
20 LRD2.83972 TRY
50 LRD7.09930 TRY
100 LRD14.19860 TRY
250 LRD35.49650 TRY
500 LRD70.99300 TRY
1000 LRD141.98600 TRY
2000 LRD283.97200 TRY
5000 LRD709.93000 TRY
10000 LRD1419.86000 TRY
معدلات التحويل ليرة تركية / دولار ليبري
1 TRY7.04295 LRD
5 TRY35.21475 LRD
10 TRY70.42950 LRD
20 TRY140.85900 LRD
50 TRY352.14750 LRD
100 TRY704.29500 LRD
250 TRY1760.73750 LRD
500 TRY3521.47500 LRD
1000 TRY7042.95000 LRD
2000 TRY14085.90000 LRD
5000 TRY35214.75000 LRD
10000 TRY70429.50000 LRD