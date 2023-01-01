دولار ليبيري إلى رينغيت ماليزي

تحويل LRD إلى MYR بسعر الصرف الحقيقي

1000 lrd
24.56 myr

1.00000 LRD = 0.02456 MYR

متوسط سعر صرف السوق عند 19:39 UTC
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LRD إلى MYR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 LRD → 0 MYR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86721.066288.62251.436971.661140.963618.3408
1GBP1.1531411.22945102.1921.656991.915481.1111621.149
1USD0.93790.813372183.121.347751.5580.903817.202
1INR0.01128380.009785510.012030810.01621450.01874390.01087340.206954

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار ليبيري إلى رينغيت ماليزي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار LRD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MYR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل LRD الحالي إلى MYR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار ليبري / رينغيت ماليزي
1 LRD0.02456 MYR
5 LRD0.12281 MYR
10 LRD0.24563 MYR
20 LRD0.49126 MYR
50 LRD1.22814 MYR
100 LRD2.45628 MYR
250 LRD6.14070 MYR
500 LRD12.28140 MYR
1000 LRD24.56280 MYR
2000 LRD49.12560 MYR
5000 LRD122.81400 MYR
10000 LRD245.62800 MYR
معدلات التحويل رينغيت ماليزي / دولار ليبري
1 MYR40.71190 LRD
5 MYR203.55950 LRD
10 MYR407.11900 LRD
20 MYR814.23800 LRD
50 MYR2035.59500 LRD
100 MYR4071.19000 LRD
250 MYR10177.97500 LRD
500 MYR20355.95000 LRD
1000 MYR40711.90000 LRD
2000 MYR81423.80000 LRD
5000 MYR203559.50000 LRD
10000 MYR407119.00000 LRD