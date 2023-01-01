دولار ليبيري إلى تاكا بنغلاديشي

تحويل LRD إلى BDT بسعر الصرف الحقيقي

1000 lrd
574.61 bdt

1.00000 LRD = 0.57461 BDT

متوسط سعر صرف السوق عند 19:30 UTC
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LRD إلى BDT مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 LRD → 0 BDT
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86741.066588.64751.437271.661210.963718.3246
1GBP1.1528711.2296102.2041.657071.915261.1110221.127
1USD0.937650.813273183.121.347651.557630.9035517.182
1INR0.01128060.009784320.012030810.01621330.01873960.01087040.206713

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار ليبيري إلى تاكا بنغلاديشي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار LRD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BDT في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل LRD الحالي إلى BDT وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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LRD إلى USD

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LRD إلى EUR

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار ليبري / Bangladeshi Taka
1 LRD0.57461 BDT
5 LRD2.87303 BDT
10 LRD5.74607 BDT
20 LRD11.49214 BDT
50 LRD28.73035 BDT
100 LRD57.46070 BDT
250 LRD143.65175 BDT
500 LRD287.30350 BDT
1000 LRD574.60700 BDT
2000 LRD1149.21400 BDT
5000 LRD2873.03500 BDT
10000 LRD5746.07000 BDT
معدلات التحويل Bangladeshi Taka / دولار ليبري
1 BDT1.74032 LRD
5 BDT8.70160 LRD
10 BDT17.40320 LRD
20 BDT34.80640 LRD
50 BDT87.01600 LRD
100 BDT174.03200 LRD
250 BDT435.08000 LRD
500 BDT870.16000 LRD
1000 BDT1740.32000 LRD
2000 BDT3480.64000 LRD
5000 BDT8701.60000 LRD
10000 BDT17403.20000 LRD