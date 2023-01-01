روبية سريلانكي إلى فرنك وسط إفريقي

تحويل LKR إلى XAF بسعر الصرف الحقيقي

1000 lkr
1924 xaf

1.00000 LKR = 1.92363 XAF

متوسط سعر صرف السوق عند 19:28 UTC
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LKR إلى XAF مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 LKR → 0 XAF
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86751.066588.64751.437381.66160.963718.3242
1GBP1.1527411.2294102.1881.656921.91541.1108921.1231
1USD0.937650.813405183.121.347751.5580.903617.1816
1INR0.01128060.009785910.012030810.01621450.01874390.0108710.206708

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية سريلانكي إلى فرنك وسط إفريقي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار LKR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و XAF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل LKR الحالي إلى XAF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Sri Lankan rupee

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل روبية سريلانكية / فرنك فرنك بيك
1 LKR1.92363 XAF
5 LKR9.61815 XAF
10 LKR19.23630 XAF
20 LKR38.47260 XAF
50 LKR96.18150 XAF
100 LKR192.36300 XAF
250 LKR480.90750 XAF
500 LKR961.81500 XAF
1000 LKR1923.63000 XAF
2000 LKR3847.26000 XAF
5000 LKR9618.15000 XAF
10000 LKR19236.30000 XAF
معدلات التحويل فرنك فرنك بيك / روبية سريلانكية
1 XAF0.51985 LKR
5 XAF2.59925 LKR
10 XAF5.19851 LKR
20 XAF10.39702 LKR
50 XAF25.99255 LKR
100 XAF51.98510 LKR
250 XAF129.96275 LKR
500 XAF259.92550 LKR
1000 XAF519.85100 LKR
2000 XAF1039.70200 LKR
5000 XAF2599.25500 LKR
10000 XAF5198.51000 LKR