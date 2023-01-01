ليرة لبنانية إلى فرنك وسط إفريقي

تحويل LBP إلى XAF بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ lbp
٤١ xaf

1.00000 LBP = 0.04147 XAF

متوسط سعر صرف السوق عند 19:14 UTC
تتبع سعر الصرف
50+ currencies in one account

LBP إلى XAF مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 LBP → 0 XAF
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86741.066688.65581.43661.661370.96418.3297
1GBP1.1528711.22965102.2091.656221.915341.1113721.1318
1USD0.937550.81324183.121.34691.557630.90417.1852
1INR0.01127960.009783920.012030810.01620430.01873960.01087580.206752

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ليرة لبنانية إلى فرنك وسط إفريقي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار LBP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و XAF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل LBP الحالي إلى XAF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for ليرة لبنانية

LBP إلى USD

LBP إلى CAD

LBP إلى NZD

LBP إلى AUD

LBP إلى EUR

LBP إلى SGD

LBP إلى ZAR

LBP إلى GBP

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل جنيه لبناني / فرنك فرنك بيك
1 LBP0.04147 XAF
5 LBP0.20733 XAF
10 LBP0.41465 XAF
20 LBP0.82931 XAF
50 LBP2.07327 XAF
100 LBP4.14654 XAF
250 LBP10.36635 XAF
500 LBP20.73270 XAF
1000 LBP41.46540 XAF
2000 LBP82.93080 XAF
5000 LBP207.32700 XAF
10000 LBP414.65400 XAF
معدلات التحويل فرنك فرنك بيك / جنيه لبناني
1 XAF24.11650 LBP
5 XAF120.58250 LBP
10 XAF241.16500 LBP
20 XAF482.33000 LBP
50 XAF1205.82500 LBP
100 XAF2411.65000 LBP
250 XAF6029.12500 LBP
500 XAF12058.25000 LBP
1000 XAF24116.50000 LBP
2000 XAF48233.00000 LBP
5000 XAF120582.50000 LBP
10000 XAF241165.00000 LBP