Lübnan lirasından CFA Frangı BEAC'ye

Reel döviz kuru ile LBP → XAF çevirin

1.000 lbp
41 xaf

1.00000 LBP = 0.04072 XAF

10:38 UTC'deki reel piyasa kuru
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 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.85511.0732589.12411.452911.652040.94762518.3259
1 GBP1.1694511.25515104.2291.699161.932041.108221.4318
1 USD0.93170.796718183.04131.353751.539290.8829517.0751
1 INR0.01122030.009594230.012042210.01630210.01853640.01063270.205622

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Lübnan lirasından CFA Frangı BEAC'ye para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LBP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak XAF seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LBP → XAF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Lübnan lirası için en iyi döviz çiftleri

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Lübnan Lirası / CFA Frangı BCEAO
1 LBP0.04072 XAF
5 LBP0.20362 XAF
10 LBP0.40723 XAF
20 LBP0.81447 XAF
50 LBP2.03617 XAF
100 LBP4.07234 XAF
250 LBP10.18085 XAF
500 LBP20.36170 XAF
1000 LBP40.72340 XAF
2000 LBP81.44680 XAF
5000 LBP203.61700 XAF
10000 LBP407.23400 XAF
Çevrim kurları CFA Frangı BCEAO / Lübnan Lirası
1 XAF24.55590 LBP
5 XAF122.77950 LBP
10 XAF245.55900 LBP
20 XAF491.11800 LBP
50 XAF1227.79500 LBP
100 XAF2455.59000 LBP
250 XAF6138.97500 LBP
500 XAF12277.95000 LBP
1000 XAF24555.90000 LBP
2000 XAF49111.80000 LBP
5000 XAF122779.50000 LBP
10000 XAF245559.00000 LBP