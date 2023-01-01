1 فرنك وسط إفريقي إلى ليرة لبنانية

تحويل XAF إلى LBP بسعر الصرف الحقيقي

1 xaf
24.28 lbp

1.00000 XAF = 24.27890 LBP

Mid-market exchange rate at 19:49
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أعلى العملات

 USDZARCADEURGBPSGDAUDINR
1 USD118.2011.36810.92190.8051851.35021.5358683.175
1 ZAR0.05494210.07516620.05065180.04423850.07418270.08438344.5698
1 CAD0.73094113.303910.6738640.5885430.9869161.1226260.796
1 EUR1.084719.74261.4839810.87341.464561.6659590.2199

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فرنك وسط إفريقي إلى ليرة لبنانية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار XAF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و LBP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل XAF الحالي إلى LBP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for CFA franc beac

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XAF إلى CAD

XAF إلى EUR

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XAF إلى INR

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل فرنك فرنك بيك / جنيه لبناني
1 XAF24.27890 LBP
5 XAF121.39450 LBP
10 XAF242.78900 LBP
20 XAF485.57800 LBP
50 XAF1213.94500 LBP
100 XAF2427.89000 LBP
250 XAF6069.72500 LBP
500 XAF12139.45000 LBP
1000 XAF24278.90000 LBP
2000 XAF48557.80000 LBP
5000 XAF121394.50000 LBP
10000 XAF242789.00000 LBP
معدلات التحويل جنيه لبناني / فرنك فرنك بيك
1 LBP0.04119 XAF
5 LBP0.20594 XAF
10 LBP0.41188 XAF
20 LBP0.82376 XAF
50 LBP2.05940 XAF
100 LBP4.11880 XAF
250 LBP10.29700 XAF
500 LBP20.59400 XAF
1000 LBP41.18800 XAF
2000 LBP82.37600 XAF
5000 LBP205.94000 XAF
10000 LBP411.88000 XAF